Egea ad Abbanoa:«bloccate le sospensioni»

Questa disposizione vale in caso di omesso pagamento da parte degli utenti delle bollette che scadono o che siano emesse nel periodo compreso dall’11 marzo al 13 aprile o, limitatamente ai documenti di fatturazione emessi con cadenza almeno trimestrale che contabilizzano i consumi da parte degli utenti finali nel medesimo periodo di blocco. Commenti CAGLIARI - Con una nota inviata venerdì ad Abbanoa, il presidente del Comitato istituzionale d’ambito dell’Egas Fabio Albieri ha comunicato al Gestore unico del servizio idrico le ulteriori misure messe in campo dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per contrastare le criticità legate al Covid-19. Tra le altre cose, la nuova deliberazione Arera dispone la proroga, fino a lunedì 13 aprile, del blocco delle procedure di sospensione della fornitura del servizio idrico per morosità, mentre dovranno essere rialimentate le forniture di acqua eventualmente sospese o disattivate dal 10 marzo.Inoltre, l’Autorità ha introdotto la facoltà per i gestori del Sii di inviare fino al 13 aprile le bollette in formato elettronico agli utenti che abbiano messo a disposizione un proprio recapito di posta elettronica o di telefono mobile. Infine, i gestori del Sii sono tenuti ad inserire, nella prima comunicazione di sollecito o in quella di costituzione in mora, la possibilità per l’utente di poter rateizzare senza il pagamento di ulteriori importi a titolo di interessi, secondo le modalità di rateizzazione previste in caso di morosità.Questa disposizione vale in caso di omesso pagamento da parte degli utenti delle bollette che scadono o che siano emesse nel periodo compreso dall’11 marzo al 13 aprile o, limitatamente ai documenti di fatturazione emessi con cadenza almeno trimestrale che contabilizzano i consumi da parte degli utenti finali nel medesimo periodo di blocco.