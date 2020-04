Red 21:08 «Sensibilità e responsabilità del Consiglio comunale» Il presidente della massima assise algherese Lelle Salvatore sottolinea il clima nel quale si è tenuta la videoseduta del primo aprile e ne approfitta per ringraziare tutte le associazioni di volontariato che «hanno dimostrato di avere a cuore il bene della nostra Alghero, costruendo, sin da subito, una imponente rete di solidarietà con la Protezione civile, Servizi sociali ed il Centro operativo comunale»







Inizia così l'intervento del presidente del Consiglio comunale di Alghero Lelle Salvatore, che commenta il clima della seduta in videoconferenza del primo aprile. Una seduta che Salvatore ha apprezzato molto, perchè, pur non mancando le puntualizzazioni politiche da parte dell'Opposizione, «tutta la discussione si è svolta tenendo come baluardo principale la responsabilità che oggi deve contraddistinguere tutti, per affrontare uniti, questa guerra. Ovviamente esprimo compiacimento per l'approvazione, senza intoppi, del bilancio e per la condivisione del percorso che vedrà continuare questo lavoro di responsabile attenzione alle esigenze sanitarie, economiche e sociali dei nostri concittadini, in maniera unitaria, nelle Commissioni consiliari».



Il presidente della massima assise algherese guarda anche a ciò che si può fare fuore dall'aula di Via Columbano: «Sono sicuro che non mancherà il confronto con tutti i soggetti economici della città per studiare, insieme, una fase di rilancio accompagnato dal contributo di tutte le forze politiche presenti ad Alghero. Ringrazio a nome di tutto il Consiglio comunale, tutte le associazioni di volontariato che oggi, ancora una volta, hanno dimostrato di avere a cuore il bene della nostra Alghero, costruendo, sin da subito, una imponente rete di solidarietà con la Protezione civile, Servizi sociali ed il Centro operativo comunale. Con l'auspicio che presto potremo riabbracciare la citta intera, con la ripresa della vita di sempre, noi continueremo a testa basa ad esercitare il nostro ruolo, liberandoci, oggi, più che mai, da ogni forma di contrapposizione sterile. Nel discorso di apertura del Consiglio – conclude Lelle Salvatore - ho affidato la protezione della nostra Alghero e di tutti i suoi abitanti alla Madonna di Valverde, che è ad Alghero, in Episcopio, portata dal nostro vescovo. Che veramente guidi tutti i passi della classe dirigente in questo difficile periodo e protegga la nostra città e tutti i suoi abitanti da questa epidemia».



