Red 7:34 «Parcheggi gratis all´Azienda ospedaliero universitaria» Il capogruppo del Gruppo Misto di Maggioranza del Comune di Sassari Manuel Alivesi ha presentato questa richiesta al neonominato commissario della Aou Giovanni Maria Soro







Nella foto: il consigliere comunale Manuel Alivesi Commenti SASSARI – «Si chiede al neonominato commissario della Azienda ospedaliero universitaria, dottor Giovanni Maria Soro di provvedere che tutti i parcheggi a pagamento dell’Azienda, anche quelli già affidati in gestione, siano resi utilizzabili gratuitamente sino alla fine dell’emergenza generata dal “Covid-19” ed in ogni caso almeno fino alla data del 13 di aprile, con eventualità di proroga del provvedimento. La richiesta, sollecitata da piu parti, è per venire incontro non solo ai parenti dei pazienti ospitati nelle strutture ospedaliere ma anche e soprattutto per alleggerire il gia gravoso ed appesantito compito di tutti gli operatori ospedalieri, addetti ai servizi di igiene, amministrativi, oos, infermieri e medici».Questa la richiesta presentata dal capogruppo del Gruppo Misto di Maggioranza del Comune di Sassari Manuel Alivesi. Richiesta che arriva in seguito all’emanazione dei recenti decreti del presidente del Consiglio dei ministri, recanti ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da CoronaVirus, che si aggiungono alle precedenti ordinanze del Ministero della Salute e del presidente della Regione, oltre ovviamente anche a quelle del sindaco Nanni Campus,Nella foto: il consigliere comunale Manuel Alivesi