Selvicoltura: «venga inserita tra i codici Ateco»

«Sottoscrivo l'interrogazione del collega della Commissione Agricoltura Luca De Carlo presentata in Senato dal senatore Patrizio La Pietra, in cui si chiede di inserire la selvicoltura tra le attività essenziali contenute nell'elenco dei codici Ateco allegato al decreto del 22 marzo. Trattasi di un'attività fondamentale per l'economia, in particolar modo per quella riguardante le Comunità montane come la Barbagia e i piccoli Comuni e volta a garantire il fabbisogno personale, la cura dei boschi, l'antincedio e il controllo del territorio», dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda.