Edicole aperte: Conoci chiarisce

Resta comunque sempre da applicare la prescrizione del distanziamento, dell’evitare gli assembramenti ed il contatto. Anche in questo caso, vale il principio guida che impone il rispetto della norma che richiede di limitare al massimo le uscite da casa, se non per esigenze strettamente necessarie. Commenti ALGHERO - Il sindaco di Alghero Mario Conoci ha precisato la situazione dell'apertura delle edicole con le prescrizioni in atto relative derivate dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri ed sulle ordinanze ad esso conseguenti emanate dalla Regione autonoma della e dal Comune di Alghero. Come previsto dal decreto del 11 marzo, le edicole, insieme alle farmacie ed alle parafarmacie, sono le attività che restano aperte la domenica.In tutti i decreti per l’emergenza, comunque, è stata ribadita la decisione di mantenere aperte le edicole, perché forniscono un servizio essenziale e pertanto va sostenuto lo sforzo di chi rimane aperto. Le edicole possono essere quindi raggiunte dai clienti, anche e soprattutto da quelli abituali, in quanto rappresentano uno dei servizi a cui la norma non attribuisce restrizioni.Resta comunque sempre da applicare la prescrizione del distanziamento, dell’evitare gli assembramenti ed il contatto. Anche in questo caso, vale il principio guida che impone il rispetto della norma che richiede di limitare al massimo le uscite da casa, se non per esigenze strettamente necessarie.