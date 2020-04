Red 7:23 «E´ solo l´inizio della rinascita» E’ quanto assicura il consigliere regionale Gianfranco Lancioni, esponente del Partito sardo d’azione, in relazione al pacchetto di finanziamenti a favore delle famiglie, con uno stanziamento pari a 120milioni di euro







Un disegno utile per uscire dal tunnel e ridare certezze alla spina dorsale dell’economia sarda, costituita dai nuclei familiari. «Una mossa importante», sottolinea Lancioni, che ha supportato con la Maggioranza l’azione della Giunta Solinas.



«Non ci sono dubbi però che il percorso per venire capo alle criticità sarà lungo. Ci attendono nuove risorse da immettere per il comparto delle attività produttive, dall’artigianato al commercio sino alle aziende legate al turismo, all’edilizia e all’agricoltura, per innescare un nuovo circuito positivo per la rinascita dell’Isola alla fine della pandemia», conclude il consigliere regionale del Psd'Az.



