Lotta Covid: 500mila euro da Musa Bazhaev L'imprenditore proprietario del Forte Village di Santa Margherita di Pula e del nuovo complesso alberghiero e residenziale di Cagliari, Palazzo Doglio al fianco della Protezione Civile







«Mi sento molto vicino al popolo sardo. In questo drammatico momento di grandi sofferenze e privazioni - afferma Musa Bazhaev la tutela della salute e della sicurezza delle persone devono rappresentare un’assoluta priorità per tutti. Ho voluto dare il mio contributo per ricambiare il grande calore ed affetto che mi lega a questa splendida terra che frequento con la mia famiglia da oltre vent’anni e che considero ormai la mia seconda casa. Mi auguro che, grazie anche alla straordinaria forza e determinazione tipica degli uomini e donne che ho conosciuto in Sardegna, l’isola possa al più presto ritornare alla normalità». Commenti CAGLIARI - Musa Bazhaev, uno dei più importanti imprenditori russi nel settore minerario, si unisce agli sforzi della Regione Sardegna nella lotta all’emergenza attuale effettuando una donazione personale di 500.000 Euro a favore della raccolta fondi “Insieme per sconfiggere il Coronavirus” da destinarsi alla Protezione Civile sarda.Da sempre innamorato della bellezza della nostra Isola e convinto sostenitore delle sue grandi potenzialità, l’imprenditore è proprietario del Forte Village di Santa Margherita di Pula e del nuovo complesso alberghiero e residenziale di Cagliari, Palazzo Doglio.«Mi sento molto vicino al popolo sardo. In questo drammatico momento di grandi sofferenze e privazioni - afferma Musa Bazhaev la tutela della salute e della sicurezza delle persone devono rappresentare un’assoluta priorità per tutti. Ho voluto dare il mio contributo per ricambiare il grande calore ed affetto che mi lega a questa splendida terra che frequento con la mia famiglia da oltre vent’anni e che considero ormai la mia seconda casa. Mi auguro che, grazie anche alla straordinaria forza e determinazione tipica degli uomini e donne che ho conosciuto in Sardegna, l’isola possa al più presto ritornare alla normalità».