Red 16:10 Scendono a dieci gli algheresi in quarantena obbligatoria Prosegue l´approvvigionamento di mascherine ed è già iniziata la distribuzione in città. L´attenzione si alza nei controlli del fine settimana per il rispetto delle prescrizioni. Una task force di dipendenti comunali lavora incessantemente per la distribuzione dei buoni spesa







Nella foto: lavori in corso negli uffici comunali Commenti ALGHERO - Ci si avvicina al fine settimana di Pasqua con un innalzamento dell’attenzione che si tradurrà in controlli su spiagge e campagne algheresi. Si mette in moto la rete delle attività per la verifica del rispetto delle prescrizioni, soprattutto in relazione alla “tentazioni” delle gite di Pasquetta. «Stare a casa è sempre il principale imperativo», sottolinea il sindaco Mario Conoci nell’aggiornamento di oggi (venerdì). Intanto, cala ancora il numero delle persone in quarantena: il dato di oggi si attesta a dieci unità.I controlli effettuati dalla Polizia locale raggiungono quota 1.341, con una media di circa cento controlli al giorno. Intanto, prosegue l’iter per la distribuzione di buoni spesa ai cittadini in condizioni di difficoltà, da spendere nelle attività che hanno aderito all’avviso pubblico dell’Amministrazione comunale. Già da oggi, gli uffici stanno precedendo alla verifica delle domande per la successiva procedura per la consegna. Un gruppo di lavoro composto da dipendenti di diversi settori sta lavorando incessantemente per il disbrigo delle pratiche per arrivare prima possibile per la consegna ai beneficiari.Intanto, continuano ad arrivare a Sant’Anna donazioni di mascherine. Arrivati 5.500 pezzi dalla Protezione civile, questa mattina sono stati recapitati a Sant’Anna altri 1.500 pezzi di tipo chirurgico da parte di un commerciante algherese. Parallelamente, prosegue la distribuzione dei dispositivi alla popolazione, con priorità agli anziani ed a chi ne è sprovvisto. Già consegnate oltre 2.500, nei prossimi giorni si continua con la consegna da parte dei volontari che saranno presenti in varie zone della città.oltà a causa della crisi. Chiuso ieri il termine per la presentazione delle domande, il numero delle richieste si attesta a 1.200. Già pronti i 60mila buoni da 5euro l'uno, che verranno distribuiti a bNella foto: lavori in corso negli uffici comunali