Antonio Baldino 14:31 L'opinione di Antonio Baldino Un contributo di mille euro a lavoratore per poter mangiare



Consiglieri regionali della Sardegna, vi chiedo come cittadino un atto di coraggio, forza e comprensione. Io, grazie a Dio, per ora non ho problemi nel portare a casa lo stipendio a fine mese, con tutti i rischi del caso. Ma mi metto nei panni di tanti altri sardi.



Tralasciando, colori, idee, partiti e simpatie, chiedo due cose: è così difficile stoppare per un anno tutti i vitalizi che si riconoscono ai politici non più in carica (date i dati la gente deve sapere, sono tanti) e ridurvi i riconoscimenti mensili a mille euro per quelli attualmente in carica? Credo che risulterebbe qualcosa di straordinario. In questo modo aiutereste, partite Iva e lavoratori.



Ed il condono, non lo spostamento, delle tasse da marzo a dicembre 2020. Se non date una mano concreta e immediata (promesse e parole non danno da mangiare), nel futuro immediato la vedo dura per migliaia di corregionali. Non dovete riconoscere milioni per mancato guadagno, ma dare un contributo di mille euro a ciascun lavoratore per poter mangiare. Commenti