Muros: 150 uova di Pasqua ai giovani

9/4/2020 Due nuovi macchinari al Policlinico Casula I macchinari per la diagnosi del Covid-19 arriveranno presto nel nosocomio di Monserrato. La donazione arriva dalla Banca di Cagliari e consiste in due strumenti per i test qualitativi e quantitativi in biologia molecolare per la ricerca. Il costo di ogni macchinario di aggira intorno ai 30mila euro più Iva