Cor 15:00 Fase2, 20 giorni alla ripartenza

Tutti dovranno seguire le regole del distanziamento: un solo cliente alla volta in uno spazio di 40 metri, accessi regolamentati e scaglionati. Obbligatoria la mascherina e l’uso dei guanti per chi vende alimenti. Ma le mascherine dovranno essere sempre utilizzate nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. Dispenser per il disinfettante, metratura dei locali, areazione e dispositivi di sicurezza adeguati. Oltre a tutta una serie di indicazioni d'igiene personale e comportamento: non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; praticare l’igiene respiratoria. Commenti ROMA - 20 giorni alla ripartenza. Con la promessa di Giuseppe Conte che «se anche prima del 3 maggio si verificassero le condizioni, cercheremo di provvedere di conseguenza». Un dato pare certo: La ripresa sarà «graduale», dipenderà dalla curva epidemica, dunque dall’andamento dell’, e potrebbe essere diversificata tra le Regioni. Sono tre gli organismi incaricati di pianificare la ripresa, che lavorano a una pianificazione che dovrà essere attuata nei prossimi venti giorni. L'idea è quella di riaprire le attività gradualmente, così alle cartolibrerie e negozi per bambini (apriranno dal 14 aprile), potrebbero presto seguirne altre: una sorta di deroga alla fase 2 che prenderà avvio a maggio. Negli ultimi posti della lista bar, ristoranti, centri estetici e parrucchieri.Ma il Governo ha deciso di ampliare anche la lista delle attività produttive consentite e dunque ha inserito: l’uso delle aree forestali e la silvicoltura; la fabbricazione dei computer; la cura e la manutenzione del paesaggio; le opere idrauliche, il commercio all’ingrosso di carta e cartone. Per le aziende che non possono lavorare è consentita «la spedizione della merce in giacenza, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione» e con comunicazione al Prefetto si può spedire oppure accettare la ricezione in magazzino di beni e forniture.Tutti dovranno seguire le regole del distanziamento: un solo cliente alla volta in uno spazio di 40 metri, accessi regolamentati e scaglionati. Obbligatoria la mascherina e l’uso dei guanti per chi vende alimenti. Ma le mascherine dovranno essere sempre utilizzate nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. Dispenser per il disinfettante, metratura dei locali, areazione e dispositivi di sicurezza adeguati. Oltre a tutta una serie di indicazioni d'igiene personale e comportamento: non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; praticare l’igiene respiratoria.