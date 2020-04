Red 16:49 Mercato ittico all´ingrosso: posticipata scadenza domande Gli interessati alla concessione per l´unico posto a bando, in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono chiedere chiarimenti entro lunedì 18 maggio. La concessione è prevista fino al 15 febbraio 2022



CAGLIARI - Prorogato alle 12.30 di lunedì 25 maggio il termine di scadenza per la presentazione delle domande per la concessione di un posto al mercato ittico all'ingrosso di Cagliari. Stabilita anche una nuova scadenza per richiedere i chiarimenti, che slitta a lunedì 18 maggio. La concessione per la quale si può presentare domanda, avrà scadenza il 15 febbraio 2022.