Forestale: 744 controlli e 8 sanzioni

18:10 Covid-19, 1161 positivi e 83 decessi in Sardegna. Meno malati, 107 ricoveri, 26 in terapia intensiva Articolo aggiornato in tempo reale con l'evolversi dei contagi da CoronaVirus in Sardegna. Dei malati, 107 sono ricoverati in ospedale, 26 in terapia intensiva e 737 in isolamento domiciliare. I decessi salgono ad 83. Eseguiti 12.395 test