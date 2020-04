video Cor 12:42 Il canto sardo per l´emergenza Covid La musica della tradizione isolana nel video “Su patriotu sardu contra a su coronavirus”: sette voci del canto a tenore e a cuncordu reinterpretano il celebre brano di Francesco Ignazio Mannu sulle immagini di “A Bolu”. Le immagini







Le launeddas che accompagnano il canto sono di Giulio Pala, le immagini del video sono quelle di “A bolu”, docufilm sul canto a tenore realizzato nel 2018 da Karel per la regia di Davide Melis sul bando IdentiityLab della Regione Sardegna: si vedono, con le suggestive riprese dall'elicottero, il Supramonte, Ottana, Seneghe, Pattada, Baronia e Montalbo. Commenti NUORO - Hanno cantato distanti, ciascuno a casa sua, ma la voce è unica: è quella del canto sardo più noto e amato dell'Isola, “Su patriotu sardu a sos feudatarios”, riscritto e riadattato al momento dell'emergenza coronavirus dall'associazione Tenores Sardegna. Sette cantori sardi hanno così dato vita a un nuovo brano: un invito a resistere, pure nel tempo drammatico della pandemia, con pazienza e coraggio.“Procurade ‘e moderare barones sa tirannia – così la prima strofa - ca si no pro vida mia torrades a pe’ in terra declarada est già sa gherra contra a custa pestilèntzia tenide o sardos passèntzia pro poter cras afestare, Barones sa tirannia procurade ‘e moderare”. Il testo è stato scritto da Bustianu Pilosu, le voci sono quelle di Franco Davoli (Tenore Supramonte di Orgosolo), Andrea Zara (Cuncordu di Bolotana), Antonimaria Cubadda (Cuntrattu de Seneghe), Gian Marco Serra (Tenore Santa Maria di Ottana), Luciano Asole (Tenore Santa Lucia di Lodé), Angelo Soma (Tenore s'Arvorinu di Orune) e Antoni Migheli (Cuncordu de su Rosariu di Santu Lussurgiu): ciascuno ha registrato da solo, a casa nel rispetto delle regole anticontagio, le voci sono state poi assemblate da Marco Lutzu.Le launeddas che accompagnano il canto sono di Giulio Pala, le immagini del video sono quelle di “A bolu”, docufilm sul canto a tenore realizzato nel 2018 da Karel per la regia di Davide Melis sul bando IdentiityLab della Regione Sardegna: si vedono, con le suggestive riprese dall'elicottero, il Supramonte, Ottana, Seneghe, Pattada, Baronia e Montalbo. Guarda e condividi il video su Alguer.tv