Sant Jordi, recital per Vergés con Colledanchise

Quest'anno la "Diada de Sant Jordi" non può esser festeggiata nelle strade a causa dell'emergenza Coronavirus. Allora il gruppo letterario ha deciso di organizzare un omaggio online importante in memoria del poeta Gerard Vergés (Tortosa, 7 marzo di 1931- 23 aprile 2014), uno dei migliori poeti in lingua catalana dell'ultima metà del secolo XX e del primo decennio dell'attuale. Più di cinquanta persone collegate al mondo della cultura hanno registrato un video con un testo d'amore, in poesia o in prosa, del famoso poeta. Tutte le registrazioni saranno postate online durante il giorno del libro e della rosa, che è considerata la seconda festa nazionale nella Catalogna. Alcuni cantanti-compositori locali come Jesús Fusté o Enric Panisello canteranno poesie del poeta prestigioso, che morì il giorno di Sant Jordi del 2014.



«Il cantante alguerese Antonello Colledanchise - scrivono gli organzzatori - è anche stato invitato a partecipare nel video collettivo. Interpreterà la poesia «Comiat dels amants» (Addio degli innamorati), musicata dallo stesso cantautore algherese. A fine febbraio Antonello Colledanchise, dopo la sua partecipazione al «Festival Barna-Sants», realizzò due concerti indimenticabili nelle Terres de l'Ebre, nelle cittadine di Ginestar e Campredó».