Cor 17:19 Villacidro: 63enne muore soffocata Era a pranzo ed un boccone le ha impedito di respirare. Inutili i soccorsi del 118, per la donna non c´è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della locale compagnia



VILLACIDRO - Tragedia questa mattina (lunedì) nel Comune di Villacidro, dove una donna è morta soffocata da un boccone che le sarebbe andato di traverso impedendogli di respirare fino al decesso. La sfortunata 63enne, secondo le prime indiscrezioni stava pranzando quando parte del cibo le è rimasto in gola soffocandola. Inutili i soccorsi del 118, per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della locale compagnia.