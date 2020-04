Cor 19:05 Sassari: incidente in rotatoria, auto distrutta Una Seat Leon con a bordo due extracomunitari soccorsi in codice giallo, probabilmente a causa dell´asfalto reso viscido e scivoloso dalla pioggia, si è schiantata contro il muretto in calcestruzzo del bordo strada riportando ingenti danni



SASSARI - Brutto incidente questo pomeriggio (lunedì), in prossimità della rotatoria di via Predda Niedda all'ingresso di Sassari. Una Seat Leon con a bordo due extracomunitari, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido e scivoloso dalla pioggia, si è schiantata contro il muretto in calcestruzzo del bordo strada riportando ingenti danni. Sul posto sono intervenute due equipe del 118 che hanno accompagnato i feriti presso il pronto soccorso dell’ospedale civile Santissima Annunziata in codice giallo. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia. Sul posto anche i Vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari che hanno messo in sicurezza la trafficata arteria.