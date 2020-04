Cor 11:00 Telefona ai volontari e minaccia il suicidio E´ successo nei giorni scorsi a Sassari. Disperato ed in preda alla depressione ha minacciato di togliersi la vita. Immediatamente preso in carico dalla Protezione Civile comunale, il ragazzo è ora in salvo



Covid-19. Sono numerose le telefonate che arrivano ai numeri della Polizia locale e della Protezione civile: persone che chiedono aiuti economici, supporto psicologico o anche pratico, per la consegna di beni di prima necessità o medicine.



Tra queste, giorni fa è arrivata quella di un giovane talmente disperato da dichiarare di volersi togliere la vita. La chiamata è stata presa in carico da un agente della Polizia locale sassarese, mentre alcuni volontari della Protezione civile sono riusciti a raggiungere nella sua abitazione il ragazzo e gli hanno portato subito un po' di viveri e conforto.



Con il trascorrere dei giorni l'agente ha continuato a sentire il giovane ed è riuscito a creare un rapporto personale e di fiducia con lui, preso in carico subito anche dai Servizi sociali comunali che lo aiuteranno nel disbrigo delle pratiche per richiedere i sussidi di cui ha diritto e bisogno. Si tratta di una delle tante storie che, grazie ai numeri 079274100, 800615125 e 079279048 a disposizione della popolazione, ogni giorno trovano una soluzione o almeno un momento di conforto e umanità, grazie anche a tutto il mondo del volontariato su cui la Protezione civile comunale può contare. Commenti SASSARI - Continua senza sosta a Sassari l'attività della Protezione civile comunale, di supporto alla popolazione e alle tante situazioni critiche che si sono venute a creare con l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del. Sono numerose le telefonate che arrivano ai numeri della Polizia locale e della Protezione civile: persone che chiedono aiuti economici, supporto psicologico o anche pratico, per la consegna di beni di prima necessità o medicine.Tra queste, giorni fa è arrivata quella di un giovane talmente disperato da dichiarare di volersi togliere la vita. La chiamata è stata presa in carico da un agente della Polizia locale sassarese, mentre alcuni volontari della Protezione civile sono riusciti a raggiungere nella sua abitazione il ragazzo e gli hanno portato subito un po' di viveri e conforto.Con il trascorrere dei giorni l'agente ha continuato a sentire il giovane ed è riuscito a creare un rapporto personale e di fiducia con lui, preso in carico subito anche dai Servizi sociali comunali che lo aiuteranno nel disbrigo delle pratiche per richiedere i sussidi di cui ha diritto e bisogno. Si tratta di una delle tante storie che, grazie ai numeri 079274100, 800615125 e 079279048 a disposizione della popolazione, ogni giorno trovano una soluzione o almeno un momento di conforto e umanità, grazie anche a tutto il mondo del volontariato su cui la Protezione civile comunale può contare.