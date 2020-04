Cor 17:10 Fertilia, in attesa delle passerelle riparata col kevlar la condotta Per rimetterla a nuovo i tecnici di Abbanoa hanno optato per l´utilizzo di una particolare tecnica, "il relining", che ha consentito di risanare dall´interno la vecchia tubatura. Martedì prossimo interruzione idrica ad Alghero, Fertilia, Maristella e Porto Conte







Abbanoa ha rimesso a nuovo la condotta al servizio di Fertilia, Maristella e Porto Conte grazie a un investimento di 250mila euro. Il tratto soggetto a pressoché quotidiane rotture era quello lungo il ponte (nella foto). Per rimettere a nuovo la condotta i tecnici del Gestore hanno optato per l'utilizzo di una particolare tecnica, "il relining", che ha consentito di risanare dall'interno la vecchia tubatura. Al suo interno è stata inserita una guaina flessibile in uno speciale materiale ultraresistente: il Kevlar (lo stesso che viene utilizzato per i giubbotti antiproiettile). In questo modo il cantiere è andato avanti senza creare disagi al traffico e senza dover sospendere l'erogazione che è stata garantita da una tubatura di bypass. E' stata invece sostituita integralmente la condotta di collegamento al potabilizzatore di Monte Agnese. L'attivazione delle nuove infrastrutture idriche era stata rinviata in attesa della fine dell'emergenza Covid-19 ma, d'intesa col Comune che ha in programma dei propri interventi nella stessa zona, l'operazione è stata programmata per martedì 28 aprile 2020 dalle 8 alle 20.



ALGHERO - In attesa della riqualificazione del Ponte di Fertilia e delle sue passerelle - i lavori sarebbero dovuti partire entro il 2019 ma nonostante gli annunci dello scorso anno ancora nulla si è mosso - ad essere riqualificata è la condotta che lo attraversa grazie all'intervento recentemente ultimato da Abbanoa. Addio a continue interruzioni, ingenti sprechi di risorsa idrica e allagamenti delle aree circostanti.