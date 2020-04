Red 20:07 Sassari: modalità ritiro buoni spesa La mancata presentazione all´appuntamento sarà considerata come rinuncia al beneficio ed i buoni alimentari saranno destinati ai nuclei familiari che hanno fatto successiva domanda con riserva



Commenti SASSARI - Chi ha presentato domanda per i buoni spesa entro la scadenza del bando (giovedì 7 aprile) e non li ha ritirati nelle sedi e negli orari indicati nei giorni scorsi sarà contattato telefonicamente dagli operatori dei Servizi sociali territoriali, entro questa settimana, per concordare data ed ora della consegna dei buoni spettanti. La mancata presentazione all'appuntamento sarà considerata come rinuncia al beneficio ed i buoni alimentari saranno destinati ai nuclei familiari che hanno fatto successiva domanda con riserva. Con una prossima comunicazione da parte del Comune di Sassari, saranno fornite tutte le indicazioni per la distribuzione dei buoni alimentari, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, a favore di chi ha presentato domanda con riserva, la cui scadenza è stata fissata per le 12 di martedì 21 aprile.