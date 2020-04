Red 12:19 Nasce Unisslive, il virus della conoscenza Questa settimana, sono in programma due incontri on-line per le scuole primarie ideati dall´Università degli studi di Sassari per continuare a svolgere il proprio ruolo di indirizzo e supporto culturale anche in tempi di emergenza sanitaria







Gli insegnanti interessati a ricevere maggiori informazioni o ad iscrivere le proprie classi devono inviare una e-mail all’indirizzo web unisslive@uniss.it. La prossima settimana sono previsti alcuni appuntamenti destinati agli allievi delle scuole secondarie inferiori e superiori, ma già da ora, oltre al calendario degli incontri on-line, sono disponibili ed accessibili vari contenuti e risorse divulgative, giochi per la quarantena, video e link pensati per aiutare i giovani, le famiglie e tutti i cittadini ad arricchire le proprie giornate di isolamento domestico. Commenti SASSARI - E’ nato “Unisslive-Il virus della conoscenza”, il programma di incontri on-line ideato dall’Università degli studi di Sassari per continuare a svolgere il proprio ruolo di indirizzo e supporto culturale anche in tempi di emergenza sanitaria. L'iniziativa è rivolta in primo luogo ai bambini ed ai ragazzi, per i quali le misure di contenimento hanno rappresentato uno stravolgimento in termini di quotidianità, esigenze di socialità e la stessa possibilità di accesso a stimoli culturali, sportivi ed artistici. Ma il programma è molto più ampio e si arricchirà giornalmente di contenuti fruibili da tutti i cittadini.Gli appuntamenti, tutti reperibili sulla pagina dedicata sul sito internet dell'Uniss, sono iniziati nei giorni scorsi e proseguono questa settimana con un taglio pensato per le scuole primarie. Giovedì 23 aprile, alle 15.30, su Google Meet, la giurista Carla Bassu, professoressa di Diritto costituzionale, nel corso dell’evento “Io e i miei diritti”, parlerà con i bambini delle scuole primarie dei diritti che stanno alla base della Costituzione italiana e della società attuale, per aiutarli a sviluppare già da piccoli la propria coscienza di cittadini. Venerdì 24, setessa ora e stessa piattaforma, il neurofarmacologo Pier Andrea Serra illustrerà i meccanismi bio-chimici che attivano e governano le nostre emozioni nell’ambito dell’incontro intitolato “La chimica delle emozioni”.Gli insegnanti interessati a ricevere maggiori informazioni o ad iscrivere le proprie classi devono inviare una e-mail all’indirizzo web unisslive@uniss.it. La prossima settimana sono previsti alcuni appuntamenti destinati agli allievi delle scuole secondarie inferiori e superiori, ma già da ora, oltre al calendario degli incontri on-line, sono disponibili ed accessibili vari contenuti e risorse divulgative, giochi per la quarantena, video e link pensati per aiutare i giovani, le famiglie e tutti i cittadini ad arricchire le proprie giornate di isolamento domestico.