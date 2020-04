Cor 8:44 Quarta vittima Covid ad Alghero Come gli altri pazienti, non ce l´ha fatta a superare la Rianimazione, è morta martedì per le complicazioni legate al virus. In tutto nell´Isola sono 93 i decessi (7 nelle ultime 24ore)



Covid-19 si registra la quarta vittima di Alghero, ancora una anziana donna (90 anni). Come gli altri pazienti, non ce l'ha fatta a superare la Rianimazione, è morta per le complicazioni legate al virus. Si tratta del quarto decesso per Alghero, dopo la scomparsa della 58enne ricoverata al Santissima Annunziata di Sassari, l'anziana di Fertilia ed il primo caso del pensionato riconducibile alla Cardiologia sassarese. In tutto nell'Isola sono 93 i decessi (7 nelle ultime 24ore, 6 donne ed un uomo): oltre alla donna di Alghero, le altre vittime sono a Sassari (69), due ad Ossi (81 e 84 anni), Porto Torres (78), Quartu Sant'Elena (88) e Teulada (79) [ ALGHERO - Tra i deceduti delle ultime ore in Sardegna risultate positive alsi registra la quarta vittima di Alghero, ancora una anziana donna (90 anni). Come gli altri pazienti, non ce l'ha fatta a superare la Rianimazione, è morta per le complicazioni legate al virus. Si tratta del quarto decesso per Alghero, dopo la scomparsa della 58enne ricoverata al Santissima Annunziata di Sassari, l'anziana di Fertilia ed il primo caso del pensionato riconducibile alla Cardiologia sassarese. In tutto nell'Isola sono 93 i decessi (7 nelle ultime 24ore, 6 donne ed un uomo): oltre alla donna di Alghero, le altre vittime sono a Sassari (69), due ad Ossi (81 e 84 anni), Porto Torres (78), Quartu Sant'Elena (88) e Teulada (79) [ LEGGI ].