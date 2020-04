video Cor 12:37 Allagamenti a Olbia, 115 in azione L’acqua incessante che è caduta per tutta la giornata di martedì e in parte nella giornata odierna ha visto impegnato il distaccamento di Olbia 7A su diversi quartieri della città e in periferia. le immagini



Commenti OLBIA - Continua incessante l'opera dei vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari che dalle prime ore della giornata di martedì sono impegnati in numerosi interventi per le richieste dei cittadini per verifiche e prosciugamenti. L'acqua incessante che è caduta per tutta la giornata e in parte nella giornata odierna ha visto impegnato il distaccamento di Olbia 7A su diversi quartieri della città e in periferia.