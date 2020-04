Forestale: 323 controlli lungo le coste

20/4/2020 Lavoratori in nero e Rdc non dovuti: denunce nel Cagliaritano Le Fiamme gialle del Comando provinciale hanno scoperto tre portapizze non in regola all´interno di una pizzeria express. Nell’ambito del controllo, l’analisi della posizione dei lavoratori ha fatto emergere anche che uno di loro aveva inoltrato all’Inps l´istanza per la concessione del reddito di cittadinanza