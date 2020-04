Red 22:10 Bonus 800: potenziato il servizio informativo telefonico Il Settore Politiche sociali del Comune di Porto Torres ha potenziato il servizio informativo sulle domande per l´accesso al bonus di 800euro della Regione autonoma della Sardegna







Le domande dovranno essere inviate esclusivamente al portale telematico bonus800ras.sicare entro domani, 24 aprile 2020, con il documento d'identità del richiedente. Non saranno ritenute valide le domande trasmesse all'Ufficio Protocollo del Comune o inviate via e-mail o posta certificata. Gli uffici dei Servizi sociali raccomandano agli utenti di «compilare la domanda on-line con estrema calma e attenzione, avendo con sé, nel momento dell'inserimento dei dati, sia il codice fiscale che il codice Iban». PORTO TORRES - Il Settore Politiche sociali del Comune di Porto Torres ha potenziato il servizio informativo sulle domande per l'accesso al bonus di 800euro della Regione autonoma della Sardegna. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al contact center telefonando al numero 8007926210 dalle 8.30 alle 17.30 o ai numeri 079/5008339 (mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 8.30 alle 14 e dalle 15 alle 17), 079/5008563 (mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17), 079/5008550 (mercoledì e venerdì, dalle 8.30 alle 14; giovedì, dalle 8.30 alle 14 e dalle 15 alle 17).Le domande dovranno essere inviate esclusivamente al portale telematico bonus800ras.sicare entro domani, 24 aprile 2020, con il documento d'identità del richiedente. Non saranno ritenute valide le domande trasmesse all'Ufficio Protocollo del Comune o inviate via e-mail o posta certificata. Gli uffici dei Servizi sociali raccomandano agli utenti di «compilare la domanda on-line con estrema calma e attenzione, avendo con sé, nel momento dell'inserimento dei dati, sia il codice fiscale che il codice Iban».