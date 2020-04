video Cor 9:42 Bella ciao, l´omaggio del Coro Matilde Salvador



Il Coro Matilde Salvador dell´Associazione Accademia Cantus et Fidis di Alghero ha reso omaggio al 75° anniversario della Liberazione d´Italia con una interpretazione inedita della mitica "Bella ciao". Al tempo del coronavirus ecco il canto in videoconferenza Commenti