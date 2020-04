Red 17:02 Forestale: 1105 controlli, 34 sanzioni sulle coste sarde Ieri, sono state sanzionate diciannove persone a Cagliari, otto a Sassari, quattro a Nuoro e tre ad Iglesias. 35.711 i controlli in tutta la Sardegna realizzati dal Corpo forestale dal 14 marzo, per un totale di 705 sanzioni



ALGHERO – Ieri (sabato), sono stati 1.105 i controlli realizzati dal Corpo forestale della Regione autonoma della Sardegna per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Di queste, 144 nell’area di Cagliari, trentasei ad Iglesias, cinquantaquattro ad Oristano, 360 a Sassari, 183 a Tempio Pausania, 233 a Nuoro e novantacinque a Lanusei. Ieri, sono state trentaquattro le persone sanzionate: diciannove a Cagliari, otto a Sassari, quattro a Nuoro e tre ad Iglesias. Dal 14 marzo, sono 35.711 i controlli realizzati dalla Forestale. Le sanzioni complessive sono, invece, 705.