Maria Francesca Fantato 17:43 L'opinione di Maria Francesca Fantato A Sassari urge un cambio di passo



L'emergenza legata al Covid-19 ha messo a dura prova il nostro Sistema Sanitario Nazionale. Ogni giorno vediamo allungarsi l'elenco delle persone cadute, molte di loro tra il personale sanitario o tra chi vive nelle case di riposo. Dietro il bollettino quotidiano della protezione civile ci sono persone, vite, drammi, paure, che vogliamo ricordare.

In un momento così delicato sconcertano le dichiarazioni che il Sindaco Campus ha rilasciato a proposito dei medici di base che si occupavano delle persone ospiti a Casa Serena. Il FIMMG, il sindacato di categoria dei medici di medicina generale, ha chiarito che non vi è stato il colpevole abbandono di cui parlava il Sindaco, ma che al contrario sono state rispettate le procedure imposte per la salvaguardia della salute di medici e pazienti.



Nel frattempo questa vicenda - come altre in queste settimane, che abbiamo osservato senza commentare - ha determinato un acceso dibattito che, declinandosi in tifoserie contrapposte, ha disorientato la cittadinanza e ancor più le persone direttamente coinvolte. Di fronte alle preoccupazioni dell’oggi e alle incertezze del domani, mentre il lockdown prosegue e la ripartenza non appare immediata, con la popolazione costretta a pesanti sacrifici e le imprese in grande difficoltà, serve un cambio di passo nell’amministrazione della città. Il Sindaco dovrebbe essere il garante dell'unità della popolazione. Dovrebbe essere sempre presente, offrire indicazioni chiare, non comparire a intermittenza generando confusione e ingiustificati allarmismi. Dovrebbe impegnarsi a diffondere un senso di coesione, non creare divisioni.



E invece, complici anche ordinanze più restrittive dei DPCM, ha determinato un clima pesante di sospetto, controllo ossessivo e sfiducia. Data la situazione a Sassari, diversa e più critica rispetto al resto dell'isola, auspichiamo che il Sindaco si relazioni con la Regione perché si faccia carico delle esigenze, sanitarie e non solo, della città. Infine, vista la ripresa dell’attività del Consiglio comunale - a torto sospesa dal Presidente del Consiglio - ci auguriamo che il Sindaco voglia avviare una collaborazione con la minoranza di centrosinistra, che da tempo invoca responsabilmente un pieno coinvolgimento nelle scelte per il bene di Sassari e di chi la abita.



