Cor 11:48 Alghero: parchi ancora chiusi, mercoledì riapertura Riaprono in tutta la Sardegna i parchi pubblici: ad Alghero richiesti due giorni per verificare le condizioni di sicurezza. Riapertura prevista per la giornata di mercoledì 6 maggio







Riaprono in tutta la Sardegna i parchi pubblici: ad Alghero sono però richiesti ed accordati due giorni «per verificare le condizioni di sicurezza» ha precisato il sindaco. E' questa una delle principali novità introdotte nell'ordinanza firmata nella giornata di domenica 3 maggio dal sindaco di Alghero, Mario Conoci, in conformità con quanto disposto il giorno prima dall'ordinanza del governatore Christian Solinas.



Confermata anche la sospensione, su tutto il territorio del Comune di Alghero, del servizio di gestione delle aree di sosta pubbliche a pagamento che, pertanto, potranno essere fruite gratuitamente. Confermate anche la possibilità di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficiente, attività sportiva o attività motoria. Commenti ALGHERO - A far data dal 6 maggio 2020 prevista l’apertura dei parchi pubblici urbani nella città di Alghero, dalle ore 8 alle ore 20, ma non le aree attrezzate per il gioco dei bambini che rimarranno inaccessibili (in conformità con quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM del 26 aprile 2020).Riaprono in tutta la Sardegna i parchi pubblici: ad Alghero sono però richiesti ed accordati due giorni «per verificare le condizioni di sicurezza» ha precisato il sindaco. E' questa una delle principali novità introdotte nell'ordinanza firmata nella giornata di domenica 3 maggio dal sindaco di Alghero, Mario Conoci, in conformità con quanto disposto il giorno prima dall'ordinanza del governatore Christian Solinas.Confermata anche la sospensione, su tutto il territorio del Comune di Alghero, del servizio di gestione delle aree di sosta pubbliche a pagamento che, pertanto, potranno essere fruite gratuitamente. Confermate anche la possibilità di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficiente, attività sportiva o attività motoria.