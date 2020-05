Red 13:33 Disinfestazione blatte ad Alghero: interventi su segnalazione Al via, su richiesta dell´Amministrazione comunale, la campagna mirata di disinfestazione da blatte a cura della Multiss, società in House della Provincia, che su segnalazione interverrà sulle aree pubbliche segnalate dai cittadini







Chiunque riscontrasse la presenza di blatte potrà segnalarlo attraverso l'App Municipium o inviando una e-mail all'indirizzo web am.ponziani@comune.alghero.ss.it e richiedere l'intervento mirato indicando la via ed il numero civico. Per quanto riguarda le pertinenze private, abitazioni o cortili condominiali, ovvero i casi in cui la Multiss non può intervenire, l'Amministrazione consiglia di verificare le condotte fognarie di pertinenza dei fabbricati, per individuare la eventuale presenza di colonie di insetti e procedere alla disinfestazione autonomamente tramite ditta specializzata. Commenti ALGHERO - Al via ad Alghero, su richiesta dell'Amministrazione comunale, la campagna mirata di disinfestazione da blatte a cura della Multiss, società in House della Provincia, che su segnalazione interverrà sulle aree pubbliche segnalate dai cittadini. Per ottimizzare e rendere più efficaci gli interventi, l’Assessorato comunale all’Ecologia ha deciso di procedere localmente, per singolo indirizzo e numero civico, oltre agli interventi nel centro storico, che verrà comunque interessato completamente a prescindere dalle richieste.Chiunque riscontrasse la presenza di blatte potrà segnalarlo attraverso l'App Municipium o inviando una e-mail all'indirizzo web am.ponziani@comune.alghero.ss.it e richiedere l'intervento mirato indicando la via ed il numero civico. Per quanto riguarda le pertinenze private, abitazioni o cortili condominiali, ovvero i casi in cui la Multiss non può intervenire, l'Amministrazione consiglia di verificare le condotte fognarie di pertinenza dei fabbricati, per individuare la eventuale presenza di colonie di insetti e procedere alla disinfestazione autonomamente tramite ditta specializzata.