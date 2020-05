Cor 8:34 «Il Governo sopperisce all´immobilismo algherese» Così i consiglieri Pietro Sartore, Mario Bruno, Gabriella Esposito, Valdo Di Nolfo, Ornella Piras, Raimondo Cacciotto e Mimmo Pirisi che commentano la decisione inserita nel decreto di maggio di non far pagare la tassa sull´uso del suolo pubblico in tutti i comuni fino al 31 ottobre (con compensazioni per i comuni)



Nella foto: l'assessore allo Sviluppo Economico di Alghero, Giorgia Vaccaro Commenti ALGHERO - «Col decreto che sta per essere emanato ristoranti e bar non dovranno pagare la tassa sull'uso del suolo pubblico fino al 31 ottobre. Inoltre verrà semplificata la procedura per richiedere l’utilizzazione di maggiori superfici, in modo da favorire il distanziamento tra i clienti. Come è noto, ripetutamente abbiamo sollecitato l’Amministrazione ad intervenire sul suolo pubblico, sia per eliminare, o almeno ridurre sensibilmente, la Tosap (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), sia per incrementare le superfici, in modo che le norme sul distanziamento non finissero per penalizzare le attività. Per fortuna, ai dubbi, alle titubanze e alle immancabili indecisioni e lentezze dell’amministrazione algherese sopperirà il Governo. Questa del Governo è, a nostro avviso, una decisione giusta e di buon senso che spazza via il proverbiale immobilismo che è, oramai, il marchio di fabbrica delalla guida della città di Alghero». Lo riferiscono i consiglieri comunali Pietro Sartore, Mario Bruno, Gabriella Esposito, Valdo Di Nolfo, Ornella Piras, Raimondo Cacciotto e Mimmo Pirisi commentando la notizia anticipata dall'qualche ora fa.Nella foto: l'assessore allo Sviluppo Economico di Alghero, Giorgia Vaccaro