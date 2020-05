Red 23:04 Battisti chiede scarcerazione, Deidda «assurdo» Cesare Battisti, che sta scontando la sua pena nel carcere di Oristano, ha chiesto la scarcerazione per paura del contagio da Covid-19. «Ipotesi assurda e surreale. Lo Stato intervenga», commenta il deputato sardo di Fratelli d´Italia







Sulla notizia interviene così il deputato sardo di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda, che commenta la situazione. «Ci tengo a sottolineare come il carcere di sicurezza di Massama rappresenti uno dei migliori istituti presenti sul territorio sardo, non soltanto a livello strutturale ma anche per la professionalità e la competenza che contraddistingue la Direzione e l’intero corpo della Polizia penitenziaria», conclude.



Nella foto: l'arresto di Cesare Battisti Commenti ORISTANO - «È di poche ora fa la notizia sconcertante riguardo la richiesta di scarcerazione (a causa del pericolo di contagio Covid-19) del noto ex terrorista Cesare Battisti, che sta scontando la pena per quattro omicidi nel carcere di Oristano. Mi auguro che quest’ipotesi assurda non venga neanche presa in considerazione anche se, ormai, questo Governo, con il Ministro Bonafede, ci sta abituando alle più paradossali ingiustizie».Sulla notizia interviene così il deputato sardo di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda, che commenta la situazione. «Ci tengo a sottolineare come il carcere di sicurezza di Massama rappresenti uno dei migliori istituti presenti sul territorio sardo, non soltanto a livello strutturale ma anche per la professionalità e la competenza che contraddistingue la Direzione e l’intero corpo della Polizia penitenziaria», conclude.Nella foto: l'arresto di Cesare Battisti