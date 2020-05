Red 11:19 Castelsardo riapre l´Ecocentro I rifiuti dovranno già essere divisi prima di partire da casa. Da lunedì. gli orari in cui sarà possibile conferire i rifiuti sono, da lunedì al sabato, dalle 7 alle 12; lunedì, mercoledì e venerdì, anche dalle 14 alle 17







Nel caso in cui una persona sia risultata positiva al Covid-19 e sia stata precedentemente presente nel centro di raccolta, dovrà immediatamente, darne comunicazione ad Econova, non appena ne sia venuta a conoscenza. Per ulteriori informazioni, si può contattare l'Econova, negliorari di apertura dell’Ecocentro, telefonando al numero verde 800/592890. L'Amministrazione comunale invita i cittadini a scaricare sul proprio smartphone, l’App gratuita “Junker”, disponibile per iOs ed Android, attivata per Castelsardo e che mantiene gli utenti costantemente informati sulle variazioni del calendario, oltre ad essere un valido aiuto per effettuare correttamente la raccolta differenziata. Commenti CASTELSARDO - Da Lunedì 11 maggio, verrà riaperto l' Ecocentro comunale di Castelsardo, in località Multeddu, fino ad ora chiuso all’utenza, in conseguenza dell’emergenza sanitaria derivata dall’epidemia di Covid-19. Gli orari in cui sarà possibile conferire i rifiuti, come reso noto dall’Amministrazione comunale e la Ditta Econova, sono, da lunedì al sabato, dalle 7 alle 12; lunedì, mercoledì e venerdì, anche dalle 14 alle 17. In ottemperanza alle disposizioni di legge che vietano gli spostamenti non legati a bisogni essenziali ed urgenti, i cittadini dovrano recarsi all’Ecocentro solo in caso di effettiva necessità, anche per evitare code e lunghe attese, che si prevedono, nei primi giorni di apertura. Secondo quanto previsto dall’accordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali, su invito del presidente del Consiglio, dei ministri dell’Economia, del Lavoro, dello Sviluppo economico e della Salute, l’accesso sarà consentito solo ad un utente per volta ed il cancello rimarrà comunque chiuso per evitare ingressi non autorizzati.Ciascun utente dovrà essere dotato di mascherina e guanti, e tenuto al rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. In caso di fila, si dovrà attendere il proprio turno nella propria autovettura. Infatti, sono vietati ogni tipo di assembramento di persone all’ingresso del centro di raccolta ed ogni tipo di contatto tra l’operatore dell’Ecocentro e l’utente. Preferibilmente, quest’ultimo deve procedere autonomamente al carico, manipolazione e conferimento dei rifiuti (in quanto non è possibile rispettare la distanza interpersonale) e l’operatore dovrà limitarsi unicamente all’indicazione del corretto contenitore in cui effettuare il conferimento. È fatto divieto di accesso agli uffici ed ai servizi igienici da parte degli utenti esterni, così come l'ingresso o la permanenza nel centro di raccolta se sopraggiungano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura sopra i 37,5gradi, infezioni alle vie respiratorie, ecc.) per le quali le disposizioni delle Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di recarsi e rimanere al proprio domicilio.Nel caso in cui una persona sia risultata positiva al Covid-19 e sia stata precedentemente presente nel centro di raccolta, dovrà immediatamente, darne comunicazione ad Econova, non appena ne sia venuta a conoscenza. Per ulteriori informazioni, si può contattare l'Econova, negliorari di apertura dell’Ecocentro, telefonando al numero verde 800/592890. L'Amministrazione comunale invita i cittadini a scaricare sul proprio smartphone, l’App gratuita “Junker”, disponibile per iOs ed Android, attivata per Castelsardo e che mantiene gli utenti costantemente informati sulle variazioni del calendario, oltre ad essere un valido aiuto per effettuare correttamente la raccolta differenziata.