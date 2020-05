Red 15:32 Asili Oristano: domande entro il 30 maggio L’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Oristano ha aperto i termini per la presentazione delle domande per l’ammissione ai servizi per la prima infanzia per l’anno scolastico 2020/21. Le domande possono essere presentate dai genitori dei bambini residenti ad Oristano e di età compresa fra zero e tre anni







Le domande dovranno pervenire al Comune per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede il timbro postale) o consegnate a mano all'Ufficio Protocollo, oppure inviate per posta elettronica certificata all'indirizzo web istituzionale@pec.comune.oristano.it. L'ammissione alla frequenza è subordinata alla regolarità degli obblighi vaccinali del bambino. È possibile ricevere ulteriori informazioni rivolgendosi all’Ufficio Prima Infanzia, tel/fax 0783-791297 o all'e-mail primainfanzia@comune.oristano.it (responsabile del servizio Adriana Lai, istruttore amministrativo Rita Lai).



L'avvio del servizio, previsto per martedì 1 settembre, è subordinato alla normativa statale e regionale che verrà emanata nei prossimi mesi relativamente alle misure di contrasto alla diffusione del CoronaVirus. «Nonostante la chiusura delle scuole e degli asili a causa dell'emergenza Covid-19, apriamo le iscrizioni ai servizi per la prima infanzia per il prossimo anno scolastico confidando in una evoluzione positiva della pandemia – avverte l'assessore comunale ai Servizi sociali Carmen Murru - Le iscrizioni consentiranno di formulare una regolare graduatoria da utilizzare a settembre nell'ipotesi di una riapertura, in linea con le norme nazionali e regionali che stabiliranno le modalità di svolgimento dei servizi».