Red 16:56 Torpè: guasto nella condotta del Consorzio Interrotta l’alimentazione del potabilizzatore “Bellone” del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale. E´ stato attivato il servizio sostitutivo di autobotte







Per venire incontro alle esigenze delle utenze, Abbanoa ha attivato un servizio sostitutivo di autobotte: il mezzo è a disposizione di chi ne avesse necessità in Piazza Liberazione fino alle 17. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo ventiquattro ore su ventiquattro. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. Commenti TORPE' - A causa della rottura di una condotta del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, in località San Martino, risulta interrotta l’alimentazione di acqua grezza al potabilizzatore “Bellone” di Torpè, dal quale dipende l’approvvigionamento idrico del centro abitato. Il Consorzio ha comunicato che i lavori di riparazione dovrebbero concludersi in giornata.Per venire incontro alle esigenze delle utenze, Abbanoa ha attivato un servizio sostitutivo di autobotte: il mezzo è a disposizione di chi ne avesse necessità in Piazza Liberazione fino alle 17. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo ventiquattro ore su ventiquattro. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.