«Bravi, è questa la strada giusta»

Irrompe così sulla scena politico-amministrativa l'ex assessore all'Ambiente algherese, Raniero Selva (nella foto), e lo fa con puntigliosa determinazione, la stessa che lo ha contraddistinto a Sant'Anna, quando con caparbietà ha avviato importanti interventi e innovazioni nella gestione dei litorali. Preso atto della continuità negli interventi, si complimenta pubblicamente con l'assessore Commenti ALGHERO - La pulizia delle spiagge e la gestione della posidonia sono stati spesso oggetto di forti contrapposizioni politiche. Soprattutto nel recente passato, quando anche strumentalmente le critiche di allora oggi assumono un sapore tutto diverso. Chi dimostra di rompere col passato e non seguire l'opposizione preconcetta a cui spesso si era abituati è l'ex assessore Raniero Selva (). Con non scontata lucidità si rivolge agli attuali amministratori e fa loro i complimenti per gli interventi in corso di realizzazione.«E' la strada giusta. La determinazione e l'impegno, se unito alla competenza ripagano sempre. Le buone pratiche adottate per la gestione dei litorali di Alghero interessati dagli abbondanti spiaggiamenti di posidonia ne sono la più chiara dimostrazione. Da qui i miei complimenti all'assessore (Andrea Montis), che dimostrando la giusta sensibilità ai problemi ambientali prosegue con continuità l'importante lavoro di programmazione istruito negli scorsi anni dal settore Ambiente del comune di Alghero. Ufficio dalla riconosciuta esperienza e competenza, se a distanza di tanto tempo è stato confermato dall'amministrazione per gestire le operazioni sui delicati equilibri in ambito costiero. L'aver previsto un appalto pluriennale per le operazioni di pulizia in spiaggia garantisce oggi una programmazione degli interventi più accurata ed attenta. Fu una scelta lungimirante - prosegue - come lo furono tante altre che oggi proseguono (e proseguiranno) con buoni ed evidenti risultati. Mi riferisco al trattamento della posidonia in impianti idonei e specializzati; al recupero della sabbia, il vero gioiello delle nostre coste; agli interventi di contrasto all'erosione costiera nei tratti di litorale più problematici; all'attenzione verso i balneari - a cui per la prima volta fu accordato un contributo economico; alla corretta gestione dei siti di stoccaggio temporanei, cosa non scontata considerate le condizioni in cui si trovavano. Bravo assessore, sta dimostrando che il perseguire il bene comune è la strada giusta e l'unica per cui vale la pena spendersi e adoperarsi. E questo lo sta dimostrando anche a quei consiglieri e consigliori che ieri urlavano per un briciolo di visibilità, la stessa che oggi il suo lavoro gli ha definitivamente sottratto insieme alla credibilità».Irrompe così sulla scena politico-amministrativa l'ex assessore all'Ambiente algherese, Raniero Selva (), e lo fa con puntigliosa determinazione, la stessa che lo ha contraddistinto a Sant'Anna, quando con caparbietà ha avviato importanti interventi e innovazioni nella gestione dei litorali. Preso atto della continuità negli interventi, si complimenta pubblicamente con l'assessore Andrea Montis (Riformatori Sardi) e i tecnici comunali, ma le sue parole, ad un'attenta lettura, faranno fischiare le orecchie anche a qualche consigliere comunale che sulla propaganda nella gestione delle spiagge - a suo dire - avrebbe solo ed esclusivamente cercato un'effimera visibilità.