Sassari Living Lab: tavoli tematici







A seguire verranno comunicati i prossimi incontri. La partecipazione agli appuntamenti è aperta: si può aderire ad un Tavolo pur non avendo preso parte agli incontri precedenti. Per prenotarsi ai prossimi appuntamenti è necessario accedere alla piattaforma itilabsassari (Area Riservata a cui ci si può iscrivere), iscriversi al tavolo scelto, visualizzare la relativa agenda eventi e iscriversi al modulo Doodle relativo, indicando lo slot orario preferito che trovate all’interno della descrizione evento. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa alla mail sassarilivinglab@fondazionebrodolini.eu. Commenti SASSARI - Attraverso l’attivazione di strumenti telematici offerti dalla rete e il ripensamento delle attività in chiave smart, a distanza, il Comune di Sassari intende tener vivo e rafforzare questo canale di dialogo con i cittadini di Sassari e comunicare la sua costante presenza in un momento difficile per la città. Nei mesi di maggio e giugno, gli incontri dei Tavoli sono infatti realizzati in modalità remota via internet. I cittadini interessati, attraverso la piattaforma Zoom, potranno partecipare ad uno degli slot di discussione coordinati dai coach. Ogni slot avrà una durata di 90 minuti e ospiterà circa 8 persone.Ecco il calendario completo dei primi Tavoli: 12 maggio - Innovazione e attività imprenditoriali e artigianali (coach Andrea Minoni). Slot orari: 9,30 - 11,30 - 14-30 - 16,30. 13 e 18 maggio - Spazi urbani, socialità, viabilità e mobilità (coach Damiano Razzoli). Slot orario 13 maggio: 16,30. Slot orario 18 maggio: 14,30-16,30. 14 maggio - Identità e attività culturali (coach Andrea Pugliese). Slot orari: 9,30 - 11,30 - 14-30 - 16,30. 21 maggio - Servizi alle persone e spazi di comunità, integrazione (coach Borut Jerman). Slot orari: 14-30 - 16,30. 22 maggio - Innovazione e attività imprenditoriali e artigianali (coach Andrea Minoni). Slot orari: 11,30 – 15,00 .A seguire verranno comunicati i prossimi incontri. La partecipazione agli appuntamenti è aperta: si può aderire ad un Tavolo pur non avendo preso parte agli incontri precedenti. Per prenotarsi ai prossimi appuntamenti è necessario accedere alla piattaforma(Area Riservata a cui ci si può iscrivere), iscriversi al tavolo scelto, visualizzare la relativa agenda eventi e iscriversi al modulorelativo, indicando lo slot orario preferito che trovate all’interno della descrizione evento. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa alla mail sassarilivinglab@fondazionebrodolini.eu.