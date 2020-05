Red 15:30 Opposizione: «Servono nuove norme per il suolo pubblico» In vista delle riapertura delle attività commerciali ad Alghero, i consiglieri comunali dei gruppi di Centrosinistra Sinistra in Comune, X Alghero, Futuro comune, e Partito democratico intervengono riportando sul tavolo della discussione politica la necessità di nuove norme in materia di suolo pubblico







«Ora il tempo della titubanza è scaduto, occorre dare al più presto indicazioni chiare a tutti gli operatori, che attendono di sapere se e a quali condizioni riprendere le proprie attività. Una proposta organica da parte dell’amministrazione diventa ormai urgente ed è un onere a cui sindaco e Giunta non possono più sottrarsi. Non faremo mancare il nostro contributo nel merito», concludono Gabriella Esposito, Ornella Piras, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Pietro Sartore, Mimmo Pirisi e Valdo Di Nolfo. Commenti ALGHERO - «Il 18 maggio è dietro l’angolo, ma ancora i titolari di bar e ristoranti non conoscono le scelte dell’Amministrazione comunale in tema di suoli pubblici». In vista delle riapertura delle attività commerciali ad Alghero [LEGGI] , i consiglieri comunali dei gruppi di Centrosinistra Sinistra in Comune, X Alghero, Futuro comune, e Partito democratico intervengono riportando [LEGGI] sul tavolo della discussione politica la necessità di nuove norme in materia di suolo pubblico, che è stato anche uno degli argomenti della conferenza stampa del sindaco Mario Conoci di lunedì [LEGGI] e che ha già visto le proposte presentate dai commercianti [LEGGI] «A costo di sembrare antipatici, vogliamo ricordare al sindaco Conoci che nel mese di dicembre la Maggioranza in Consiglio comunale ha approvato la proroga del regolamento dei suoli pubblici [LEGGI] con l’impegno di portare entro il mese di aprile il nuovo regolamento. A tal proposito, era stato costituito anche un gruppo di lavoro interassessoriale – proseguono i consiglieri d'Opposizione - al quale, dopo l’esplosione dell’emergenza Covid, è stato assegnato l’obiettivo di trovare soluzioni per affrontare la “Fase 2”. Purtroppo, al momento non conosciamo le conclusioni di questo lavoro; invano abbiamo chiesto più volte che il tema venisse trattato in Commissione, dove invece hanno trovato spazio i molteplici tavoli del turismo e degli esperti tecnici, ma non i tavoli e gli spazi che realmente stanno a cuore al comparto produttivo».«Ora il tempo della titubanza è scaduto, occorre dare al più presto indicazioni chiare a tutti gli operatori, che attendono di sapere se e a quali condizioni riprendere le proprie attività. Una proposta organica da parte dell’amministrazione diventa ormai urgente ed è un onere a cui sindaco e Giunta non possono più sottrarsi. Non faremo mancare il nostro contributo nel merito», concludono Gabriella Esposito, Ornella Piras, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Pietro Sartore, Mimmo Pirisi e Valdo Di Nolfo.