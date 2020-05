Red 10:09 Sant´Antioco: strumenti di aiuto alle imprese Il Comune, con una delibera di Giunta, approva le “Misure urgenti in materia tributaria in presenza di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19 – linee di indirizzo sulla Tari 2020”







SANT'ANTIOCO - Il Comune di Sant'Antioco, con una delibera di Giunta, approva le "Misure urgenti in materia tributaria in presenza di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 – linee di indirizzo sulla Tari 2020". E lo fa con una dotazione finanziaria di 100mila euro: fondi comunali, reperiti nelle pieghe del bilancio.

«Il nostro Comune – spiega il sindaco Ignazio Locci – non ha ricevuto un centesimo del Fondo di solidarietà dello Stato, in quanto risultiamo "contribuenti", nostro malgrado, della solidarietà verso gli altri Comuni. E a breve dovremo obbligatoriamente versare la quota annuale di circa 600mila euro. Tuttavia, non ci siamo sottratti all'impegno e abbiamo comunque adottato una serie di misure a sostegno delle imprese locali, senza prescindere da una valutazione della situazione finanziaria e quindi da una costante verifica delle condizioni della cassa comunale necessaria per far fronte agli impegni in capo all'Ente».

Nel contempo, l'Amministrazione «richiama a un senso di maggiore responsabilità e solidarietà nel pagamento dei tributi da parte dei contribuenti che non hanno subito, da un punto di vista economico, le conseguenze dell'emergenza Covid». La delibera prevede la proroga dei termini di pagamento delle rate Tari 2020 per le utenze non domestiche che, per effetto del dpCm del 21 marzo, hanno chiuso le proprie attività, con prima rata a martedì 30 giugno; rinvio delle scadenze della Tari 2020 per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche che non hanno interrotto la propria attività, con scadenza prima rata a lunedì 1 giugno. Ed ancora, autorizzazione, nel caso di pagamenti delle rate Tari 2020 effettuate in ritardo rispetto alle scadenze previste, al non aggravio di sanzioni e interessi, purché saldate entro il 28 febbraio 2021. E soprattutto, l'adozione di misure agevolative sostanziali per le categorie più colpite dalla chiusura forzata o dalla crisi economica con un fondo da 100mila euro, che equivale al taglio della bolletta Tari del 30percento circa. «Questo è il primo aiuto concreto in riferimento ai tributi – chiosa Locci – l'Amministrazione comunale si impegna a reperire ulteriori risorse».