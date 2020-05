Red 23:17 Incendio a Zeddiani: canneto in fiamme in località Isca Manna, le fiamme hanno interessato un canneto adiacente a terreni agricoli. Pronto l´intervento di un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dai forestali della Stazione di Oristano, coadiuvata dai colleghi Stazione di Seneghe e da una squadra dei Vigili del fuoco



ZEDDIANI – Oggi (sabato), sono tre gli incendi registrati in Sardegna. Di questi, uno ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale.



Nelle campagne di Zeddiani, in località Isca Manna, le fiamme hanno interessato un canneto adiacente a terreni agricoli. Pronto l'intervento di un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu.



Le operazioni di spegnimento sono state dirette dai forestali della Stazione di Oristano, coadiuvata dai colleghi Stazione di Seneghe e da una squadra dei Vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.39.