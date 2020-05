Cor 10:10 Bar, mare, cene, amici, messa, shopping: le tappe Bar, ristoranti, pub: ecco tutte le regole da seguire

Dal 25 maggio si potrà andare in palestra, nelle piscine e nei centri sportivi, anche se in questo caso le regioni possono decidere una riapertura anticipata. Dal 3 giugno, dati epidemiologici permettendo, saremo liberi di muoverci in tutta Italia. Cade il tabù degli spostamenti tra le Regioni. Si potrà andare anche all'estero, negli Stati che lo consentono, e si potrà arrivare dall'estero in Italia senza l'obbligo di restare in quarantena per 14 giorni. Infine dal 15 giugno si potrà andare al cinema, a teatro e si apriranno i centri ricreativi per i bambini. Questa è la progressione decisa dal governo e l'accordo con i governatori è che le «linee guida» concordate potranno essere modificate quando si riterrà che ci siano le condizioni per allentare le misure oppure per stringerle qualora ce ne fosse bisogno per contenere il rischio contagio.