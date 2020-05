Red 13:27 Sennori: via libera a nuovi investimenti Questo, grazie all´approvazione del rendiconto di gestione 2019. Il Comune anticipa le scadenze e dà il benestare al documento finanziario







Nella foto: il sindaco Nicola Sassu Commenti SENNORI - Il Consiglio comunale di Sennori ha approvato entro i tempi ordinariamente previsti il Rendiconto di gestione 2019, iscrivendosi nella lista dei pochi Comuni in Italia a non avere usufruito della proroga concessa dal legislatore per ratificare il documento finanziario. «L’approvazione di questa importante pratica evidenzia l’elevato livello di efficienza della struttura comunale, nonostante le difficoltà causate dell’emergenza da Covid-19 che ha costretto gran parte dei dipendenti del municipio al cosiddetto “lavoro agile”, lontano dagli uffici», dichiarano dagli uffici comunali.Ora, con la ratifica del Rendiconto 2019, il Comune guidato dal sindaco Nicola Sassu può procedere con l'applicazione del suo risultato di gestione alla realizzazione dei programmi dell'Amministrazione, ma anche e soprattutto può dare corso a quegli interventi che immetteranno sul territorio risorse pubbliche a beneficio di imprese e lavoratori del territorio. Grazie alla rapida approvazione del rendiconto di gestione, sarà possibile utilizzare l'avanzo (sia vincolato, sia libero) per andare incontro alle esigenze delle attività che hanno subito l'interruzione in questi mesi di emergenza.«Il rilancio delle attività produttive passa anche attraverso l’immissione di risorse pubbliche nel tessuto economico locale. Il Comune è pronto a fare la propria parte e farà in modo di utilizzare tutte le risorse disponibili per mettere in atto il maggio numero possibile di iniziative utili alla ripresa economica e allo sviluppo della comunità duramente provata dall'emergenza CoronaVirus e da due mesi di lockdown», conclude Sassu.Nella foto: il sindaco Nicola Sassu