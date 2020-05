Cor 15:25 «Inammissibile scaricabarile sulla riapertura dello scalo algherese» La mancata riapertura dell´aeroporto di Alghero e le conseguenti dichiarazioni del sindaco e del presidente del consiglio regionale alla base della forte presa di posizione del Movimento 5 Stelle. «Ciascuno si assuma le proprie responsabilità» dicono Ferrara e Porcu







Nella foto: Roberto Ferrara, consigliere comunale Movimento 5 Stelle Alghero Commenti ALGHERO - Tutta l'opposizione contro il primo cittadino algherese. Dopo la dura presa di posizione della deputata Paola Deiana , e l'attacco dei gruppi di minoranza [ LEGGI ], anche i consiglieri locali del Movimento 5 Stelle rompono gli indugi e sferrano una pesante bacchettata all'indirizzo del sindaco Mario Conoci. Lo fanno dopo alcune settimane di silenzio e «collaborazione responsabile per il bene di Alghero» che aveva addirittura attirato i pubblici complimenti di Conoci [ LEGGI ].Se la deputata aveva riferito chiaramente come per Alghero non fosse giunta alla Ministra De Micheli nessuna richiesta di riapertura dell'aeroporto, smentendo categoricamente Conoci e Pais, i due consiglieri Pentastellati rincarano la dose: «I nostri massimi rappresentanti si facciano carico di pretendere dalla Regione da loro governata chiare indicazioni, il gioco dello scaricabarile fatto sul governo, ma soprattutto sulla pelle degli imprenditori locali deve finire. Che ciascuno si assuma le proprie responsabilità».Roberto Ferrara e Graziano Porcu reputano inammissibile che Sindaco («nonostante il management dell'aeroporto faccia parte del Tavolo d'emergenza da lui creato») e Presidente del Consiglio regionale «scoprano a cosa fatte che l’aeroporto di Alghero non riaprirà per i voli commerciali, a differenza di Olbia e Cagliari, scaricando improvvidamente le colpe sul Governo nazionale. Alla loro sonnolenza si somma l’inspiegabile comportamento da parte della società di gestione dell’aeroporto che di fatto ha portato alla mancata richiesta di apertura dello scalo. La cosa che desta maggiore preoccupazione è quello che succederà a partire dal 3 giugno, data per la quale è prevista la riapertura del traffico passeggeri. Data, questa si, fondamentale per capire se e come potremo accogliere visitatori e di conseguenza fondamentale per i nostri operatori economici per organizzare le loro attività».Nella foto: Roberto Ferrara, consigliere comunale Movimento 5 Stelle Alghero