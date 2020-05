Red 21:53 Mascherine in consegna alla Pivarada Giovedì, in collaborazione con la Protezione civile ed il Comitato di quartiere, è in programma la distribuzione delle mascherine per i cittadini del quartiere. La distribuzione sarà effettuata nella sede del Club nautico Alghero, in Via Barbagia 19, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18



Commenti ALGHERO - Giovedì 21 maggio, in collaborazione con la Protezione civile ed il Comitato di quartiere della Pivarada, è in programma la distribuzione delle mascherine per i cittadini del quartiere. La distribuzione sarà effettuata nella sede del Club nautico Alghero, in Via Barbagia 19, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. «Tenuto conto, al momento, che il numero dei dispositivi disponibili non sarà sufficiente per distribuirli a tutti – spiega il presidente del Comitato di quartiere Antonio Gianorso - questi saranno consegnati alle persone che effettivamente ne siano sprovviste e comunque nella misura massima di una mascherina per ogni componente il nucleo familiare».