Cor 14:19 Alghero: contributi affitto anche ai morosi Integrazione all’avviso pubblico per l’accesso ai contributi per i canoni di locazione per i residenti di Alghero, erogazioni anche per chi non ha pagato i primi mesi dell´anno



Commenti ALGHERO - Anche chi non è in regola con il pagamento dei canoni di locazione dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile può ottenere il contributo ad integrazione del canone. L’integrazione pubblicata dal Settore Servizi Sociali è stata decisa dalla Giunta che ha consentito che i contributi integrativi possano essere erogati, in caso di morosità per i primi quattro mesi dell’anno e di formale richiesta e assenso del locatore, direttamente in favore di quest’ultimo, evidentemente interessato alla sanatoria della morosità. Per questa finalità, al momento della compilazione della domanda (da effettuarsi online) dovrà essere allegato il modello di “Autocertificazione di morosità per le mensilità di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2020” (da compilarsi a cura del proprietario e sottoscritta per accettazione dal locatario), modello che per opportuno utilizzo è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Alghero.