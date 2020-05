Cor 9:14 Cocco (FdI) coordina Azione Alghero Succede all´assessore Marco Di Gangi, con cui comunque ha mantenuto una «perfetta sintonia» si legge nella nota del circolo. Le dichiarazioni del nuovo coordinatore locale di Fratelli d´Italia ad Alghero



nella foto) il nuovo coordinatore del Circolo territoriale di Fratelli d'Italia "Azione Alghero". Già responsabile cittadino della comunicazione, Cocco era vicino al partito sin dal 2014. Succede all'assessore Marco Di Gangi, con cui comunque ha mantenuto una «perfetta sintonia» si legge nella nota del circolo. «Rappresentare gli algheresi che credono nella libertà è una grossa responsabilità. Farlo guidando un partito in forte crescita e in questo preciso momento storico lo è ancora di più. Come abbiamo detto dalla nascita del nostro circolo, questa è la casa di tutti gli algheresi che credono nei valori della destra conservatrice e liberale, che hanno a cuore la città e che hanno il coraggio di portare avanti le proprie idee».



«Le nostre parole d'ordine sono libertà, sicurezza e opportunità. Le abbiamo trasformate in programma politico con il Sindaco Conoci - continua Cocco - lo abbiamo raccontato ai cittadini in campagna elettorale e per questo ci hanno premiato. Oggi realizziamo quell'idea grazie ai nostri rappresentanti istituzionali in Giunta e in Consiglio, anche grazie all'intero gruppo di lavoro che c'è dietro. Il partito è una fucina di idee e proposte. Un grazie sentito va quindi a Marco e a Christian, veri leoni che proseguono senza sosta nel loro lavoro, e a tutti gli attivisti che in questi mesi hanno camminato con noi. L'obiettivo è crescere ancora e realizzare il 100% del programma».



Christian Mulas e Marco Di Gangi manifestano il proprio apprezzamento per la scelta: «Siamo contenti di puntare, con il resto del direttivo, su un giovane di buoni principi ed estremamente preparato, a cui garantiamo la nostra piena collaborazione». Intervenendo sull’attuale situazione: «In questi giorni difficili siamo impegnati al fianco dell’Amministrazione comunale in una battaglia di libertà per le imprese e i lavoratori algheresi: la ripartenza della stagione turistica e la definizione di un protocollo chiaro e sostenibile per l'arrivo dei turisti ad Alghero e in tutta la Sardegna sono passi fondamentali per la ripresa del tessuto imprenditoriale locale e su questo stiamo facendo la nostra parte, a tutti i livelli istituzionali. Adottare soluzioni eccessivamente stringenti avvantaggerebbe mete concorrenti, penalizzando ulteriormente la nostra terra. Chi ha scelto Alghero per la sua vacanza, o chi si sta accingendo a sceglierla, deve sapere chiaramente cosa dovrà fare, senza avere paura. Oggi più che mai la città ha bisogno che le imprese lavorino e che sia garantita la sicurezza dei cittadini». Commenti ALGHERO - E' il 26enne Alessandro Cocco () il nuovo coordinatore del Circolo territoriale di Fratelli d'Italia "Azione Alghero". Già responsabile cittadino della comunicazione, Cocco era vicino al partito sin dal 2014. Succede all'assessore Marco Di Gangi, con cui comunque ha mantenuto una «perfetta sintonia» si legge nella nota del circolo. «Rappresentare gli algheresi che credono nella libertà è una grossa responsabilità. Farlo guidando un partito in forte crescita e in questo preciso momento storico lo è ancora di più. Come abbiamo detto dalla nascita del nostro circolo, questa è la casa di tutti gli algheresi che credono nei valori della destra conservatrice e liberale, che hanno a cuore la città e che hanno il coraggio di portare avanti le proprie idee».«Le nostre parole d'ordine sono libertà, sicurezza e opportunità. Le abbiamo trasformate in programma politico con il Sindaco Conoci - continua Cocco - lo abbiamo raccontato ai cittadini in campagna elettorale e per questo ci hanno premiato. Oggi realizziamo quell'idea grazie ai nostri rappresentanti istituzionali in Giunta e in Consiglio, anche grazie all'intero gruppo di lavoro che c'è dietro. Il partito è una fucina di idee e proposte. Un grazie sentito va quindi a Marco e a Christian, veri leoni che proseguono senza sosta nel loro lavoro, e a tutti gli attivisti che in questi mesi hanno camminato con noi. L'obiettivo è crescere ancora e realizzare il 100% del programma».Christian Mulas e Marco Di Gangi manifestano il proprio apprezzamento per la scelta: «Siamo contenti di puntare, con il resto del direttivo, su un giovane di buoni principi ed estremamente preparato, a cui garantiamo la nostra piena collaborazione». Intervenendo sull’attuale situazione: «In questi giorni difficili siamo impegnati al fianco dell’Amministrazione comunale in una battaglia di libertà per le imprese e i lavoratori algheresi: la ripartenza della stagione turistica e la definizione di un protocollo chiaro e sostenibile per l'arrivo dei turisti ad Alghero e in tutta la Sardegna sono passi fondamentali per la ripresa del tessuto imprenditoriale locale e su questo stiamo facendo la nostra parte, a tutti i livelli istituzionali. Adottare soluzioni eccessivamente stringenti avvantaggerebbe mete concorrenti, penalizzando ulteriormente la nostra terra. Chi ha scelto Alghero per la sua vacanza, o chi si sta accingendo a sceglierla, deve sapere chiaramente cosa dovrà fare, senza avere paura. Oggi più che mai la città ha bisogno che le imprese lavorino e che sia garantita la sicurezza dei cittadini».