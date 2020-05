Red 9:20 UnoMenù: il menu in una app Il progetto è stato ideato e sviluppato da una società algherese attiva sul mercato dal 2011 e specializzata nella creazione di soluzioni informatiche







In poche parole, si tratta di un menù digitale pratico, veloce, aggiornato e sempre a disposizione in pochi click. Con questo strumento, il ristoratore (o un suo delegato) può predisporre velocemente il proprio menù ed effettuare integrazioni e modifiche in tempo reale. Il cliente, con il proprio dispositivo, non dovrà fare altro che inquadrare il codice Qr, che il ristoratore deciderà di apporre per esempio sulle tovagliette, piuttosto che all’ingresso, visualizzare sul proprio cellulare il menù ed interagire con esso. La gestione e modifica del menù non richiede alcuna competenza informatica, se non la dimestichezza all’uso di internet.



La creazione del menù nelle diverse lingue è facilitata dall’integrazione con sistemi di intelligenza artificiale e per ogni piatto è possibile definire gli allergeni rispetto a quanto definito dalla normativa. L'azienda algherese fornirà al ristoratore la formazione iniziale, la personalizzazione ed il supporto per la gestione del proprio UnoMenù. «Rispetto a soluzioni simili apparse in queste ore - spiega l'amministratore della Uno Giancarlo Rosa - UnoMenù si caratterizza per l’alto grado di innovazione e la semplicità d’uso. Il sistema è stato creato pensando allo sviluppo digitale del comparto della ristorazione e si presta a prossime e interessanti innovazioni quali ad esempio il pulsante “Pronti ad ordinare”». Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la homepage della webapp. Commenti ALGHERO - E’ nata “UnoMenù”, l’applicazione web per gestire in completa autonomia i menù digitali delle attività di ristorazione. Ideata e sviluppata dalla “Uno”, società algherese attiva sul mercato dal 2011 e specializzata nella creazione di soluzioni informatiche, è frutto di un’analisi delle esigenze di mercato e del confronto con diversi ristoratori che hanno contribuito alla definizione delle caratteristiche del menù digitale. Per assicurare la tutela della salute dei clienti e dei lavoratori, in linea con le indicazioni dell’Inail sulle nuove disposizioni anti-Covid, l’idea dell’app web va incontro ad un nuovo modo di “vivere” il ristorante, interagire in maniera innovativa con il cliente e farlo sentire a suo agio nonostante i piccoli cambiamenti.In poche parole, si tratta di un menù digitale pratico, veloce, aggiornato e sempre a disposizione in pochi click. Con questo strumento, il ristoratore (o un suo delegato) può predisporre velocemente il proprio menù ed effettuare integrazioni e modifiche in tempo reale. Il cliente, con il proprio dispositivo, non dovrà fare altro che inquadrare il codice Qr, che il ristoratore deciderà di apporre per esempio sulle tovagliette, piuttosto che all’ingresso, visualizzare sul proprio cellulare il menù ed interagire con esso. La gestione e modifica del menù non richiede alcuna competenza informatica, se non la dimestichezza all’uso di internet.La creazione del menù nelle diverse lingue è facilitata dall’integrazione con sistemi di intelligenza artificiale e per ogni piatto è possibile definire gli allergeni rispetto a quanto definito dalla normativa. L'azienda algherese fornirà al ristoratore la formazione iniziale, la personalizzazione ed il supporto per la gestione del proprio UnoMenù. «Rispetto a soluzioni simili apparse in queste ore - spiega l'amministratore della Uno Giancarlo Rosa - UnoMenù si caratterizza per l’alto grado di innovazione e la semplicità d’uso. Il sistema è stato creato pensando allo sviluppo digitale del comparto della ristorazione e si presta a prossime e interessanti innovazioni quali ad esempio il pulsante “Pronti ad ordinare”». Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la homepage della webapp.