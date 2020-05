A.B. 23:07 Rugby: l’Amatori Alghero riparte da Marco Anversa L’apertura di Viadana sarà di nuovo l’allenatore-giocatore della compagine della Riviera del Corallo nel prossimo campionato di serie A. Dopo lo stop imposto dalla pandemia Covid-19, la società algherese prova a guardare al futuro in vista della stagione che verrà







Il ritorno di Anversa è il primo tassello per la realizzazione del nuovo progetto Amatori, che vedrà una rosa composta in gran parte da algheresi e che vuole assolutamente continuare a rilanciare il suo settore giovanile. Classe 1979, Marco Anversa ha ancora molto da dire sul profilo sportivo. Ritorna a vestire la maglia dei grifoni a due stagioni di distanza.



Lasciò Alghero dopo aver perso una finale per la promozione diretta in A contro Biella, staccando un biglietto per Noceto, dove ha continuato a giocare dividendosi tra la nocetani e le Zebre. Poi, l’ingaggio al Cus Milano, dove ha giocato ed affiancato l’allenatore Filippo Frati in veste di secondo. Una stagione più che positiva con la squadra lombarda, ma il richiamo della Sardegna e di Alghero, città che lo ha praticamente adottato, è stato più forte.



