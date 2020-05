Cor 17:59 Cagliari: dalle 22 stop alcolici all´aperto Giro di vite sulla movida sregolata a Cagliari: dalle ore 22 non si beve più all´aperto, stop all´asporto in molti quartieri. Ordinanza del sindaco Paolo Truzzu come avvenuto a Milano, Bergamo e Parma. La proposta in discussione anche ad Alghero







Negli stessi quartieri, comprese Piazza Matteotti, Piazza del Carmine, Piazza Dettori con Vicolo Collegio e Scalette Santa Teresa, Piazza San Sepolcro, Santa Restituita, Savoi, Sant'Eulalia, chiesa di Sant'Anna e le scalinate che collegano Piazza Annunziata con Via Mameli, è vietato anche il consumo all'aperto di alcolici (per chi volesse portarli da casa). Obiettivo del primo cittadino è quello di evitare il consumo di alcolici per strada e nelle scalinate in maniera incontrollata. Commenti CAGLIARI - Troppi assembramenti nei luoghi della movida cagliaritana. Così il sindaco Paolo Truzzu, come altri colleghi in Italia da Milano a Bergamo e Parma, dispone - a partire da lunedì - il divieto di vendita di alcolici da asporto dalle 22 alle 6. Proposta avanzata anche ad Alghero soltanto qualche giorno fa dal consigliere comunale Christian Mulas [ LEGGI ], ed oggi in discussione tra gli amministratori algheresi.In particolare a Cagliari sarà vietata la vendita (anche attraverso distributori automatici) di bevande alcoliche in qualunque contenitore e di ogni altro drink in contenitori di vetro in tutti i quartieri di Stampace, Castello, Marina e Villanova.Negli stessi quartieri, comprese Piazza Matteotti, Piazza del Carmine, Piazza Dettori con Vicolo Collegio e Scalette Santa Teresa, Piazza San Sepolcro, Santa Restituita, Savoi, Sant'Eulalia, chiesa di Sant'Anna e le scalinate che collegano Piazza Annunziata con Via Mameli, è vietato anche il consumo all'aperto di alcolici (per chi volesse portarli da casa). Obiettivo del primo cittadino è quello di evitare il consumo di alcolici per strada e nelle scalinate in maniera incontrollata.