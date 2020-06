Red 10:24 Trasversale sarda: il plauso di Tortolì Il sindaco del Comune ogliastrino Massimo Cannas commenta favorevolmente la richiesta all´Anas dell´assessore regionale ai Lavori pubblici Roberto Frongia di progettare la Traversale sarda Tortolì-Oristano







«Strategico per il rilancio del nostro porto e aeroporto – sottolinea il primo cittadino - delle aree industriali e produttive del nostro territorio. Una viabilità che dimezzerebbe i tempi di percorrenza, senza dove essere costretti ad attraversare Cagliari o Nuoro, e mettendo in sicurezza il collegamento “coast to coast”».



«Un’arteria che può essere decisiva per mettere in contatto aree ad alta vocazione turistico ambientale e le zone interne. Auspichiamo che Anas possa dare risposte in tempi certi, consapevoli della complessità del progetto, allo stesso tempo altamente strategico per il rilancio economico dei nostri territori», conclude il sindaco Cannas.



Nella foto: il sindaco Massimo Cannas Commenti TORTOLI' - Il sindaco di Tortolì Massimo Cannas accoglie positivamente la lettera dell’assessore regionale ai Lavori pubblici Roberto Frongia indirizzata all’amministratore delegato dell’Anas per la progettazione della Trasversale sarda, tra Tortolì e Oristano, che collegherebbe le coste ovest ed est della Sardegna [LEGGI] . «Un progetto importante – prosegue Cannas - di cui si parla da tanti anni e che si spera possa finalmente vedere luce».«Strategico per il rilancio del nostro porto e aeroporto – sottolinea il primo cittadino - delle aree industriali e produttive del nostro territorio. Una viabilità che dimezzerebbe i tempi di percorrenza, senza dove essere costretti ad attraversare Cagliari o Nuoro, e mettendo in sicurezza il collegamento “coast to coast”».«Un’arteria che può essere decisiva per mettere in contatto aree ad alta vocazione turistico ambientale e le zone interne. Auspichiamo che Anas possa dare risposte in tempi certi, consapevoli della complessità del progetto, allo stesso tempo altamente strategico per il rilancio economico dei nostri territori», conclude il sindaco Cannas.Nella foto: il sindaco Massimo Cannas